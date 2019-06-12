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12 Haziran 2019 Çarşamba 10:44 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:44

Ahmet Hakan Sevinç! Trabzon'un yeni yıldız adayı

Ahmet Hakan Sevinç! Trabzon'un yeni yıldız adayı

Trabzonspor Ahmet Hakan Sevinç'ten çok şey bekliyor... Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’den sonra bu sezon Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Murat Cem Akpınar gibi genç oyuncuları Türk futboluna kazandıran Trabzonspor’un alt yapısı adeta maden gibi...

Trabzonspor U21 takımında görev yapan ve A takıma katılmasına kesin gözü ile bakılan isimlerden biri de 20 yaşındaki Ahmet Hakan Sevinç... Ahmet Hakan Sevinç sezonun ikinci yarısında ciddi bir sakatlık yaşamış bu durum herkesi üzmüştü. Ahmet Hakan'ın Trabzonspor ile 31.05.2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor


Ahmet Hakan Sevinç yaşadığı sakatlık ile ilgili “Bilindiği üzere bundan yaklaşık bir sene önce çapraz bağlarımdan sakatlık yaşamış ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmıştım.Malesef 2 hafta önce oynanan Ankaragücü maçında çapraz bağlarımdan tekrar sakatlandım. Her ne olursa olsun asla pes etmeden yeşil sahalara geri dönmek için ve döndüğümde eskisinden çok daha iyi olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım inşallah…” ifadelerini kullanmıştı.

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