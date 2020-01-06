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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 21:20
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 21:20

Ahmet Dalgakıran: Hani emindiniz bu çocuktan?

Ahmet Dalgakıran: Hani emindiniz bu çocuktan"

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Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Beşiktaş'ın Youtube kanalında imza parası sorun yaratan 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile ilgili yaşananları anlattı.

2 milyon euroluk imza parasının çok yüksek olduğunu belirten DAlgakıran, "Hasic, 17 yaşında Beşiktaş'a gelmiş, şu an 18'ine basmış. Bu çocukla bir sözleşme yapmışlar. Nasıl olmuş? Scoutlara sorduk, "Bu çocuğu canlı izlediniz mi?" dedik. Bize, "Hayır, biz bu çocuğu canlı izlemedik" cevabını verdiler. Peki bu çocuk nasıl alındı? Asbaşkan ve oyuncunun menajeri oturuyorlar, "Bu çocuğun çok güzel geleceği var, bunu alalım" diyorlar. Tamam da bize uymuyor bu. 100 bin euro alacak bir çocuğun 2 milyon euro imza parası olması bizim kafamızı karıştırıyor açıkçası" dedi.

"YÜZDE 50 VERELİM DİYORUZ, KABUL ETMİYORLAR"

Geleceği belirsiz bir işe şu aşamada böyle bir para yatırmalarının mantıklı olmadığını kaydeden yönetici, "Geçmişimizde nice parlak dediğimiz oyuncular A Takım'a çıkamadılar. Kulüplerin paraları nereye gidiyor? Biz bugüne kadar 7 senede 80 oyuncuyu neden değiştirdik? 2 milyon euro imza parası vereceksiniz. Yaklaşık 4 yılda da 1 buçuk milyon euro civarı çocuğa para vereceksiniz. Toplamda 3,5 milyon euro civarı bir bedeli var bu çocuğun. Ben bir yönetimim, geçmiş yönetimin hatalı pazarlık ettiğini düşünüyorum. Biz, menajerlere diyoruz ki "2 milyon alacağına bu çocuktan madem bu kadar eminsiniz, biz bu çocuğu sattığımızda yüzde 50'sini size verelim. 2 milyon alacağınıza 15 milyon euro alın. 30 milyon olsa 15'i sizin. Hemen uzaklaşıyorlar bu tekliften. E hani emindiniz bu çocuktan? Menajerler buna yanaşmıyor. Burada bir sürü şüphe kısmı olduğu için buna zar atmak diyorum ben de" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi planlıyor.

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'Hani emindiniz bu çocuktan?'
'Hani emindiniz bu çocuktan?'

'Hani emindiniz bu çocuktan?'

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, Beşiktaş'ın Youtube kanalında imza parası sorun yaratan 18 yaşındaki Ajdin Hasic ile ilgili yaşananları anlattı.

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