Ahmet Çalık'ın talipleri artıyor

Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Fransız tank! Görüşmeler başladı

Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.