Ahmet Çalık, Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı.
Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
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