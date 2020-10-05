  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Ekim 2020 Pazartesi 00:31
  • |
  • Son Güncelleme:

Ahmet Çalık, Konyaspor'da

Ahmet Çalık, Konyaspor'da

Paylaş

AA

İttifak Holding Konyaspor, 26 yaşındaki milli stoper Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Ahmet Çalık ve Eray Birniçan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle milli futbolcu Ahmet Çalık'ı renklerine bağladı.

Açıklamada, Ahmet Çalık ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve oyuncunun 6 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Öte yandan Konyaspor'un 21 yaş altı takımı dahil, Samsunspor, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımlarda eldiven giyen Eray Birniçan ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Bir haftada yıkım! 1-0
Bir haftada yıkım! 1-0

Bir haftada yıkım! 1-0

Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti
Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti

Terim, ‘Alın kendiniz oynayın‘ dedi ve sahayı terk etti

Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'
Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'

Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

'G.Saray'ı değil maçı bıraktım'
'G.Saray'ı değil maçı bıraktım'

'G.Saray'ı değil maçı bıraktım'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçında oyuncularının yorgunluğunun etkisi olduğunu söyledi.

Kemal Ademi, Fenerbahçe'de
Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Kemal Ademi, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Beşiktaş kayıplarda
Beşiktaş kayıplarda

Beşiktaş kayıplarda

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

'Transferleri yapanlara söyleyeceksiniz'
'Transferleri yapanlara söyleyeceksiniz'

'Transferleri yapanlara söyleyeceksiniz'

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne evinde 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, transfer hakkında gelen soruya cevap olarak topu yönetime attı.

Dilmen'den bomba Vida iddiası: 'Kalinic, buraya gelme!'
Dilmen'den bomba Vida iddiası: 'Kalinic, buraya gelme!'

Dilmen'den bomba Vida iddiası: 'Kalinic, buraya gelme!'

Ünlü yorumcu, eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Domagoj Vida hakkında bomba bir iddiada bulundu.

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'la anlaştı

Beşiktaş, Leicester City forması giyen sağ kanat Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.