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  3. Ahmet Çakar: Vedat Muriqi'nin pozisyonu yüzde yüz penaltı

Ahmet Çakar: Vedat Muriqi'nin pozisyonu yüzde yüz penaltı

Ahmet Çakar: Vedat Muriqi'nin pozisyonu yüzde yüz penaltı

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçı yorumladı.

Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece birileri Arda Kardeşler'e Fenerbahçe'nin kazanmasına engel olmasını istedi. Trabzonspor'un yenilgisini Fenerbahçe ile telafi ettiler. Dün Trabzonspor kaybetti diye bugün futbolun baronları Fenerbahçe'ye kaybettirdi.”

“Bugün Fenerbahçe puan kaybederse Trabzonspor’un siniri, gazı azalır. Aslında olan budur. Bugün hakem hatası ile Fenerbahçe kazanırsa Zekeriya Alp çok üzülür, Nihat Bey çok üzülür. Hakemler Türk futbolunun en büyük şeytanıdır.”

“Maç başladı Fenerbahçe 3-4 yapsa hakem bir şey yapamaz. Vedat’ta yapılan net penaltı nereye gidersen git.”

“TFF başkanı Nihat Özdemir, MHK başkanı Zekeriya Alp’i görevden alsın. İnsanların hepsi namusludur. İnsanları namussuz yapan şartlarıdır. Serkan Çınar'ın o Galatasaray maçında düdük çalmasında Serkan namussuz değil yukarıdakiler namussuzdur.”

“Türkiye'de o insanların hayatlarına yön verecekler Yusuf Yusuf ise Ağaoğlu gibi titretirler. Türk hakemleri aslında temizdir.”

“Vedat’a yapılan pozisyon %100 penaltı. Penaltının babası. Kayserispor’un penaltı istediği pozisyona penaltı verirsen size dünyanın hiçbir yerinde hakemlik yaptırmazlar. Öyle bir penaltı olmaz.”

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