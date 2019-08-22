Ahmet Bulut'tan son dakika Falcao açıklaması

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde yetkili olan menajer Ahmet Bulut transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ahmet Bulut'un açıklamaları şu şekilde;
"Monaco yönetimi, Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Falcao'nun Galatasaray'a gidişine izin verecek.Falcao işi bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok"
(DHA)
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Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde yetkili olan menajer Ahmet Bulut transfer hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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