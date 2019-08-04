Ahmet Bulut: Falcao transferi 3-5 güne belli olur

Monaco'dan dönen menajer Ahmet Bulut TRT Spor'a konuştu.
Ahmet Bulut, "Şu an konuşmam doğru değil. Falcao transferinin bitmesi için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur' dedi.
Galatasaray, Falcao transferi için yoğun uğraş veriyor.
Beşiktaş'ta Avusturya kampı pahalıya patladı. Siyah-beyazlılar Avusturya'da oynadığı 4 hazırlık maçında hiç galibiyet alamazken gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi ve hiçbir maçta rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş'ta performansı ile öne çıkan isimler olduğu gibi sınıfta kalan oyuncular da oldu. İşte siyah-beyazlı futbolcuların Avusturya performansı...
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör Fatih Terim'in düşünmediği isimlerden Kostas Mitroglou'na iki yeni talip çıktı.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.