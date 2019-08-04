Ahmet Bulut: Falcao transferi 3-5 güne belli olur

Abdullah Avcı onları sildi!

Beşiktaş'ta Avusturya kampı pahalıya patladı. Siyah-beyazlılar Avusturya'da oynadığı 4 hazırlık maçında hiç galibiyet alamazken gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi ve hiçbir maçta rakip fileleri havalandıramadı. Beşiktaş'ta performansı ile öne çıkan isimler olduğu gibi sınıfta kalan oyuncular da oldu. İşte siyah-beyazlı futbolcuların Avusturya performansı...