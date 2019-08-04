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aksam.com.tr
  • 04 Ağustos 2019 Pazar 23:45
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  • 04 Ağustos 2019 Pazar 23:45

Ahmet Bulut: Falcao transferi 3-5 güne belli olur

Ahmet Bulut: Falcao transferi 3-5 güne belli olur

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Galatasaray, Falcao transferi için yoğun uğraş veriyor.

Monaco'dan dönen menajer Ahmet Bulut TRT Spor'a konuştu.

Ahmet Bulut, "Şu an konuşmam doğru değil. Falcao transferinin bitmesi için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur' dedi.

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SPOR GÜNDEMİ

'Falcao transferi 3-5 güne belli olur'
'Falcao transferi 3-5 güne belli olur'

'Falcao transferi 3-5 güne belli olur'

Galatasaray, Falcao transferi için yoğun uğraş veriyor.

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