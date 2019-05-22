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  3. Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile 2 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki iki sene daha hocamızla devam ediyoruz. Kulüp başkanı olarak bunu çok açık ve net söylüyorum, hocamızla önümüzdeki iki sene daha birlikteyiz. Eğer sorun kamuoyunun önüne çıkıp bir imza atmaksa bunu atarız ama kulübüne gönülden bağlı insanlar bu tip küçük detaylara zaten takılmaz, biz de takılmıyoruz. Kendisiyle devam etmeyeceğimizi söyleyenler bunu nereden çıkarıyorlar bilmiyoruz. Biz hocamızla yolumuza devam ediyoruz.

Ünal Karaman ile görüşmemizde zam veya prim istemedi. Kendisinin nasıl bir insan olduğunu her seferinde kanıtlıyor."

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