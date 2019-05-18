Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA'nın kararına sert tepki

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği "Gelirin 50'sine el koyma kararı" ile ilgili konuştu.

Bordo-mavili kulübün başkanı, konuşmasının başında UEFA'ya sitem ederken, "Geldiğimizden beri savaşıyoruz, savaşmaya da devam edeceğiz. Gelirin yüzde 50'sine el konulması hariç aslında karar bizim beklediğimiz doğrultuda çıktı. Bizim uygulamış olduğumuz ekonomik ve finansal programın dışına çıkarsak bizi müsabakalarda men edin gibi bir talebimiz vardı kendilerinden ve bu da, bu doğrultuda karar." dedi.

"NEDEN EL KOYUYORSUN? PARASIZLIKTAN..."

Başkan Ağaoğlu, konuşmasının devamında gelirlerinin 50'sine el konulmasına ilişkin sitemine devam ederken "Ben parasızlıktan bu açmazın içine girmişim, sen el koyuyorsun!" dedi ve, "Sıkıntılı taraf şu; Gelirin %50'sine el koyuldu. Yahu, gelirin %50'sine niye el koyuyorsun? Ben zaten parasızlıktan böyle bir açmazın içerisinde girmişim, sen de hak ettiğimiz paranın yüzde 50'sini alıyorsun. O da benim için artı bir gelirdi. Ben sadece UEFA müsabakalarına gitsem de maç yapsam değildi olay. Oradan elde edilecek gelir bizi önemli ölçüde rahatlatacaktı."diyerek sitem etti.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Ağaloğlu, kararın netleşmesi için UEFA Disiplin Kurulu'nu beklediklerini belirterek, "Disiplin Kurulu'nun kararını beklemek lazım. Bu doğrtultuda, müsabakalara iştirake izin verip de bize kesinti doğrultusunda çıkarsa karar buna da itiraz edeceğiz." dedi.

"TÜRK KULÜPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR!"

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, konuşmasının sonunda TFF'ye seslendi ve, "Bu sadece Trabzonspor'u değil, tüm Türk kulüplerini de ilgilendiren bir konu. TFF'nin ve BDDK'nın bu "Yapılandırma yasası"nı yürürlüğe koyması lazım." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Sporx)