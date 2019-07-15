Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi: Stoper ve forvet transferi kampa yetişecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, camiaya önemli mesajlar verdi. Ağaoğlu'ndan satır başları şöyle:

Taraftarımız sabırsız ve heyecanlı. Ben de onlardan farklı değilim. Bir an önce sezon başlasın, maçlarımızı oynayalım.

Bu sene her zamankinden fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var. Onlar bu takımın en önemli parçası. Taraftarlar yani biz, maçı izlemeye değil maçı oynamaya gidiyoruz

Sahaya baktığımız zaman mesaj çok açık ve net. Yani 17 yaşındaki bir çocuktan bugün şampiyonluk bekleyemezsiniz. Bunun üzerine iki sene daha koymamız lazım. 2 sene sonra Türk futbolunun ve Milli Takım'ın forvet hattını domine edecek gençler var burada.

HEP YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ

Sürdürülebilir başarının temelinde, sağlam altyapı yatar. 'Yusuf, Abdülkadir gitsin mi? Aman gitmesin.' Yarın, öbür gün bu tür telaffuzlar tarihe karışacak. Çünkü Yusuf giderse arkasında Yusuf 2, Yusuf 3 var. Arkasında kardeşi Furkan var mesela. Abdülkadir giderse Ahmet veya Mehmet var. Bunlarla sınırlı değil Trabzon'un futbol hayatı.

Trabzonspor, her zaman yarışın içinde olacak ama sürdürülebilir temel prensiplerinden asla taviz vermeyecek.

100 milyon TL gibi sınırımız var. Kimi alırsak alalım, hepsi o rakamın içinde olacak. Hesabımızı, kitabımızı çok iyi yapmalıyız. Forvet ve stoper transferleri kampa yetişecek.

15 TEMMUZ MIHENK TAŞIDIR

AĞAOĞLU, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili olarak da şunları söyledi: "Alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! 15 Temmuz, toplumun her kesiminden binlerce insanın meş'um kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu bir mihenk taşıdır. Devlet geleneğine inananlar bugünü asla unutmamalı ve gelecek kuşaklar nezdinde de unutturmamalıdır."

LİLLE'İN TEKLİFİ YETERSİZ GELDİ

Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için Trabzonspor'a 15 milyon Euro öneren Lille olumsuz yanıt aldı.

Trabzonspor'un genç kaptanlarından Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak isteyen Fransa'nın Lille kulübü, resmi teklifle geldi. Ancak bordo-mavili yöneticiler, Fransız kulübünün yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde 15 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 10'luk teklifin makul olmadığını, rakamın net 20 milyon Euro ve bonusları kapsamadığını belirterek reddetti. Uzun zamandır Trabzonspor'dan 22 yaşındaki oyuncuyu almak için çaba sarf eden Lille'in bu gelişme sonrası yeni bir fiyat artırımına gidip gitmeyeceği belirsizliğini koruyor. Yusuf'un peşinde olan Lazio ve Manchester United kulüplerinin yetkilileri de bir görüşme talep etti.

(Sabah)