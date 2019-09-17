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Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Getafe deplasmanına giderken Daniel Sturridge hakkında konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe ile oynayacağı maç için İspanya'ya giden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

İspanya'daki maç hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı, ''Gruptaki ilk maçımız. Eksiklerimiz var bir hayli fazla. Rahat bir maç olmayacak. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz.'' sözlerini kullandı.

''20-30 YAPA YAPA 90'I BULACAK''

Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçında 20 dakika forma giyen yeni transfer Sturridge hakkında ise ''Sturridge yavaş yavaş form tutan bir oyuncu. Hazırlık sürecini bizimle geçirmedi. En son 20 dakika oynadı. 20-30 oynaya oynaya 90 dakikayı bulacak. Ona çok ihtiyacımız duyduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Ekuban da sakatlandı. Sturridge'in de bir an önce artık antrenmanlarını hızlandırıp takımdaki yerini almasını bekliyoruz.'' dedi.

Takım ile konuştuğunu anlatan Ağaoğlu, son olarak ''Takıma taktiği verdim. 4-4-3 oynayacağız. 4-4-3 olmuyor ama değil mi 11 kişi olması lazım.'' diyerek esprili bir yanıt verdi.

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