Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth'a verilen cezaya sert tepki: Bu karar kabul edilemez

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Sörloth'un 230 maça çıkmış bir oyuncu olmasına rağmen sadece 16 sarı kart görmüş olduğunu vurguladı ve cezalanın karşılığının böyle olması gerektiğini ifade etti. Hemen Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını belirten Ağaoğlu, "Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 1 maçlık cezasını çeken Sörloth, Tahkim Kurulu'ndan indirim gelmezse Sivasspor maçında da saha olamayacak ve Beşiktaş maçında oynayacak.
Fenerbahçe, Ankaragücü maçı öncesi Garry Rodrigues’ten gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen başarılı futbolcu, Galatasaray derbisi de dahil 3 maçı kaçıracak.
Beşiktaş Kulübü, sezon başı transfer edilen Shaquielle McKissic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. ABD'li basketbolcu, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer bu sonuçla kupada yarı finale yükselip Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth’a 2 maç men cezası verdi.
PFDK'nın Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç men ve 8500 TL para cezası vermesinin ardından Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert açıklamalar geldi.
TFF, Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u 4-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası´nda adını yarı finale yazdıran Trabzonspor´da teknik direktör Hüseyin Çimşir, şans verdiği genç oyuncuların iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi.