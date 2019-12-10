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  3. Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika açıklaması: TFF'nin aldığı kararı Tahkim'e götüreceğiz

Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika açıklaması: TFF'nin aldığı kararı Tahkim'e götüreceğiz

Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika açıklaması: TFF'nin aldığı kararı Tahkim'e götüreceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin harcama limitleriyle ilgili kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin harcama limitleriyle ilgili kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Yüzde otuz limit bile fazlaydı, kural sezon ortasında değişmez. Kararın Tahkim'den döneceğine inanıyorum, gerekirse CAS'a gideriz. Bu sınır kalksa da limitleri geçemeyiz. Yoksa Avrupa kupalarından men cezası alırız." ifadelerini kullandı.


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