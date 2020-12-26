Ahmet Ağaoğlu'ndan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

SPOR GÜNDEMİ

Belhanda'da şok! Taraftarlar birbirine girdi Belhanda'da şok! Taraftarlar birbirine girdi Galatasaray, tartışmalı yıldızı Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Baskı bitti Vida kendine geldi Baskı bitti Vida kendine geldi “Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”

G.Saray'a çok sert gönderme G.Saray'a çok sert gönderme Fenerbahçe Kulübü Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, camiaya birlik beraberlik çağrısı yaparak, "Oyuncu gruplarına sosyal medyada yapılan hakarete varan olaylar, linçler etkiliyor; etkilemiyor diyemezsiniz. Bizim burada sezon bitene kadar camiamızdan tek ricamız tıpkı 2000-2001 sezonu gibi bir seferberlik ilan edelim. Zaten kaldı 4-5 ayımız, bu 4-5 ay boyunca seferberlik ilan edelim, sezon sonu tüm eleştirileri yapalım" dedi.

G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2 G.Saray'a sürpriz öneri: Onyekuru v2 Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.

F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... F.Bahçelileri duygulandıran hikaye! Whatsapp... Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.