Ahmet Ağaoğlu'ndan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve mali sayman Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, 22 Aralık'ta vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.
Başkan Ağaoğlu, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı, ardından da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.
Galatasaray, tartışmalı yıldızı Younes Belhanda ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
“Vida, finansal açıdan gelir getireceği için Beşiktaş onu satmak istedi. Bu baskı yüzünden haziran ayından beri düşüş yaşayan Vida'nın kalitesi yeniden ortaya çıkmaya başladı.”
Fenerbahçe Kulübü Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, camiaya birlik beraberlik çağrısı yaparak, "Oyuncu gruplarına sosyal medyada yapılan hakarete varan olaylar, linçler etkiliyor; etkilemiyor diyemezsiniz. Bizim burada sezon bitene kadar camiamızdan tek ricamız tıpkı 2000-2001 sezonu gibi bir seferberlik ilan edelim. Zaten kaldı 4-5 ayımız, bu 4-5 ay boyunca seferberlik ilan edelim, sezon sonu tüm eleştirileri yapalım" dedi.
Devre arasında kadrosun güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun da menajerliğini yapan William D'Avila'dan sürpriz bir öneri geldi: Anderson Niangbo.
Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi zor günler geçiren ve eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçeli futbolcuları, zorlu maça motive etmek için imdada WhatsApp uygulaması ve solunum cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki bir taraftar yetişti.
2006-2008 yılları arası Fenerbahçe'yi çalıştıran futbolun efsane ismi Brezilyalı Zico, hocalığını yaptı Alex de Souza ile ilgili bir anısını paylaştı.