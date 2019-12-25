Ahmet Ağaoğlu'ndan Badou Ndiaye açıklaması: Kim transfer etmiş

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Badou Ndiaye konusuna değinen Ağaoğlu, oyuncuyla Türkiye'de bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu açıklamasında, "Kim almış? Bilmiyorum... Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Bunlar söyleniyor. Londra dediler, İstanbul dediler, Dakar'da olduğu söylendi. Gündemimizde olan bir oyuncuydu ama gelip görüştüğünü ben de sizden duydum" dedi.

Ahmet Ağaoğlu ayrıca, "Herkes 'Transfer yapacak mısınız?' diye soruyor ama kimse 'Transfer yapacak paranız var mı?' diye sormuyor." sözlerini kullandı