Ahmet Ağaoğlu yeni Sörloth'u arıyor

Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.

Trabzonspor'da Sörloth'un takımdan ayrılmasından sonra kısa süreli bir panik yaşandı. O dönemde olağanüstü bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra neredeyse tüm yöneticiler katıldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan toplantının ana gündem maddesi ayrılması durumunda Alexander Sörloth'un boşluğunun nasıl doldurulacağı oldu.

CAVANI, PATO, MANDZUKIC...

Bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi. Scout ekibinin elinde Sörloth gibi patlama yapma potansiyeli bulunan oyuncular olduğunu söyledi.