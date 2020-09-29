Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre hukuk müşavirliği, Fenerbahçe ile oynanan maçta 7 oyuncusu sarı kart gören Galatasaray'ın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verdi.
Ahmet Ağaoğlu ise 26 Eylül'deki sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Fenerbahçe Kulübünün "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında diğer Süper Lig ekiplerine ait formaların Fenerium'daki satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Galatasaray Kulübü'nün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
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