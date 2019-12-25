Ahmet Ağaoğlu: VAR kayıtları elbette açıklasın, lig daha şeffaf olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "VAR kayıtları açıklansın" talebine olumlu yaklaştı.

VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade eden Ağaoğlu, "VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur" dedi.

Tüm kulüp başkanlarının bu yönde bir talebi varsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin aynı yönde (VAR) bir sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarını n açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur" şeklinde konuştu.

TFF'nin hakem eğitimlerine daha fazla eğilmesi gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Hataları gidermeye yönelik eğitimle gözden geçirilebilir, ehil kişileirn görev almasına sorun vardır oralara bakmak gerekir ki şunu da unutmayalım TFF'nin eğitime ayırdığı bütçeler de kulüplerden kesilerek oluşturulan bütçelerdir" dedi.

VAR kayıtlarının açıklanmasının şeffaflık açısından oldukça olumlu olacağını ifade eden Ağaoğlu, "Yeni bir tartışma konusu açabilir ama neresinden bakarsanız bakın bana göre şeffaflık. 'VAR kayıtları elbette açıklasın. Lig daha şeffaf olur. Şeffaflık neresinden bakarsak bakalım futbolun gelişimine olumlu etki eder" şeklinde konuştu.