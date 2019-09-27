Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman'a inancımız ve güvenimiz tam

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'a güvenlerinin tam olduğunu vurguladı ve "Teknik direktörümüz Ünal Karaman ile sözleşme imzalarken çok sayıda kriteri göz önüne aldık. Ünal Karaman'a inancımız ve güvenimiz tam. İstikrarın olmadığı yerde başarının da gelmesi mümkün değildir. Ünal Karaman ile ilgili yapılan eleştiriler çok yersiz ve haksızdır. Trabzonspor hiçbir şekilde zirve yarışının arkasında kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.