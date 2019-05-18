Ahmet Ağaoğlu: Transfer için gelenlerin haddi hesabı yok

Mücadeleleri için oyunculara teşekkür eden Ağaoğlu, "Kimse bizim buralara geleceğimizi beklemiyordu. Pazartesi gününden itibaren UEFA savaşımız başlayacak. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımın hepsini de tek tek tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum" diye konuştu.

RODALLEGA, YUSUF, ABDÜLKADİR

Transfer çalışmaları için konuşan Ağaoğlu, Rodallega ile görüşmeler devam ediyor. Abdülkadir ve Yusuf ile ilgili kesin verilmiş bir kararımız yok. Gelen, giden, izleyenlerin de haddi hesabı yok" dedi.