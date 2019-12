Ahmet Ağaoğlu: Şu anda herhangi bir teknik direktör ismi gündemde değil

Trabzonspor'un mevcut teknik yardımcı teknik direktör ve takımdaki tecrübeli futbolcular ile "şimdilik" yola devam edeceğini ifade eden Ağaoğlu, "Şota Arveladze ile Mustafa Denizli ile anlaşıldığı iddiaları var. Biz bu süreci 24 saattir yaşıyoruz. Gündemde hiçbir teknik direktör ismi yok" şeklinde konuştu.

“SADECE OMUZLARIMIZDAKİ YÜK ARTACAK, BİR TUĞLA DA EKSİLSE BİR ŞEY OLMAZ”

Trabzonspor'un yükünü taşıyacak isimlerin olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Takımda önemli isimlerimiz var. Jose Sosa ile uzun süre çalışmak istiyoruz, bunu da kendisine ilettik. Hüseyin Cimşir, 1,5 yıldır Ünal Karaman ile çalıştı. Kimsenin endişesi olmasın, bu hikaye kaldığı yerden devam edecek. Sadece omuzlarımızdaki yük artacak. Bu kulübü çok daha iyi, çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an ,itibariyle devam ediyoruz. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hoca bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam, bir tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

“ÜNAL KARAMAN AYRILMAYI KAFASINA KOYMUŞ”

Ünal Karaman ile yolların ayrılması hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile 1,5 yıl çok sık görüşürdük. Puan kayıplarında moral bozuklukları yaşardı. Geldiğimiz noktada ayrılmayı kafasına koymuş. Dün akşam genel sekreterimiz ile yaptığı görüşmede bunu ifade etmiş. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gelinen nokta ve yaşanan süreç bu" dedi.

“BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM”

Ünal Karaman konusunda büyük bir hayal kırıklığını yaşadığını dile getiren Ağaoğlu, "Ünal Karaman ile sürekli birlikte zaman harcayarak Trabzonspor'u yukarılara taşımak için çalıştık. Başkan-Hoca ilişkisi olarak nitelendiremeyiz. uzun süreli bir ilişkimiz vardı, birbirimizi anladığımızı düşünüyordum. Bu kadar iyi iş ilişkisi olan iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı, hayal kırıklığı var. Oyuncunun, hocanın hataların sorumluluğunu her daim üstlendim. Direkt olarak başkanı, taraftarlıkla, başkanlığın gereğini yerine getirememek ile itham etmek ve "Her taraftarın söylediğine cevap verememem" söylemleri Ahmet Ağaoğlu olarak bana sıkıntı yaratmaz. Ancak Trabzonspor'un başkanı olarak olaya bakarsanız, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acımadı mı, acıdı! Ünal Karaman işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan. Kulübün doğruları, kişilerin doğrularından önce gelir. Bunun üzerine gitmek hocaya daha fazla zarar verir. Bu ülkenin değerli teknik adamlarından bir tanesi. Her iki tarafında kararına saygı duymak, sağduyulu olmak hepimizin görevi. Bundan sonra yapılacak şeyler sadece spekülasyon olur ve kulübe zarar verir" ifadelerini kullandı.

“ÜNAL HOCA KEŞKE BENİMLE KONUŞSAYDI”

Ünal Karaman'ın kendisi ile görüşmediğini ifade eden Ağaoğlu, "Geldiğimiz noktada çok daha güçlü ve çok daha hırslı olarak mücadelemize devam edeceğiz. Ünal Hoca keşke benimle konuşsaydı. Her şeyi rahatça konuşurduk, birlikte mücadele ederdik. Böyle bir şey olduğunda da bunları konuşmaktan çekinmezdi. Konyaspor maçından sonra Kayserispor maçına kadar onun tarafından bana bir şey iletilmedi" dedi.

“ÜNAL HOCA DAHA ÖNCE DE İSTİFASINI SUNDU AMA...”

Ünal Karaman'ın daha önce de istifasını sunduğunu ancak bunu kabul etmediğini vurgulayan Ağaoğlu, "Büyük takımlar, büyük kuruluşlar kişiler kaim değillerdir. Bir Yeni Malatyaspor maçı yaşadık, 5-0 kaybettik ama neyin ne olduğunu biliyorduk. Hocamıza karşı yapılan bir şeyler vardı, Ünal Karaman istifa noktasına gelmişti. Bana havalimanında bunu söyledi ama 'Bekle, gerekeni yapacağız' dedik. Sonrasında alınan kararları herkes gördü. Ancak kimse, Trabzonspor'un üstünde değildir" şeklinde konuştu.

“TELEFONUMA ONLARCA HAKARET MESAJI GELDİ”

Ünal Karaman kararının ardından kendisine birçok hakaret içerikli mesajın geldiğini dile getiren Ağaoğlu, "Telefonuma onlarca mesaj geldi. Çok büyük bir bölümü hakaret içerikli. Bu camiaya gönül veren insanların, kulüplerinin başkanına şekil ne olursa olsun bu şekilde hitap etmeleri hoş değil. Eleştiri doğaldır ama bu türlü hakareti kimse kimseye edemez. Takım buraya geldiyse, en büyük pay, oyuncu kadrosunun, teknik kadrosunun, hocanın ve yönetim kurulunundur. Ortada olumsuzluk varsa, sorumlusu kulüp başkanıdır. Başkan eleştirilir, yanlışları söylenir ama başkanın aile fertlerine ağır şekilde hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor" ifadelerini kullandı.