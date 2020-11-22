Ahmet Ağaoğlu: Sonra bakarız olmaz

AKŞAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını oldubittiye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım. Bir iki adım atalım sonra bakarız denmemeli. Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz bunlar.” dedi.

Öte yandan Trabzonspor, bugün ligde B.B. Erzurumspor'u ağırlıyor.

TRABZONSPOR - B.B. ERZURUM

Stat: Medical Park

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

HAKEM: Erkan Özdamar

