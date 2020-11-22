Ahmet Ağaoğlu: Sonra bakarız olmaz

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Bir şekilde bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını oldubittiye getirmeden şimdiden söylesinler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmayacaksa ne şekilde nasıl tescil edilecekse bugünden söylenmesi lazım. Bir iki adım atalım sonra bakarız denmemeli. Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz bunlar.” dedi.
Öte yandan Trabzonspor, bugün ligde B.B. Erzurumspor'u ağırlıyor.
TRABZONSPOR - B.B. ERZURUM
Stat: Medical Park
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
HAKEM: Erkan Özdamar
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