Ahmet Ağaoğlu: 'Serzenişe gerek yok'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, harcama limitlerinin artışına yine karşı çıktı: “Öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Gelen belli, giden belli. Matematiğim kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan, “Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF’nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyonluk bir fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini ise anlamıyorum. Gelen rakam belli, giden rakam belli. Benim matematiğim okulda kötüydü ama ben bile hesaplayabiliyorum. Bunda hesaplanayamayacak bir durum yok” açıklamasında bulundu.

SADECE BİZ VE GALATASARAY

Ağaoğlu, “Yapmış olduğumuz her harcama, her transfer KAP vasıtasıyla zaten SPK kuralı, kamuoyu ile paylaşılıyor. Türkiye’de yapmış olduğu harcamaları en ince detayına kadar kamuoyu ile paylaşan iki kulüp var; biri Trabzonspor diğeri Galatasaray. KAP işleyişi değiştirilse de Trabzonspor bunu paylaşır. Bir yandan hissedarlar var bir yandan her şeyi bilmek ihtiyacında olan bir taraftar grubu var. Biz bu işi gönüllü olarak yapıyoruz ve bunu dürüst şekilde yapmak zorundayız” yorumunu yaptı.

UĞURCAN VE SÖRLOTH’A TEKLİF VAR



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Uğurcan için teklif geldi. Leipzig de Sörloth için ısrarcı. Teklifler beklentilerin altında. Bize ‘Sörloth ne kadar maaş alıyor?’ diye soruyorlar. KAP’a bildirdik. Niye soruyorsunuz? Sörtloth’a 1.5 milyon ödüyoruz. Kulübüne de yıllık 375 bin euro ödüyoruz. Bu sezon maçların %50’sinde oynarsa 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye girecek. Trabzon’a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı” dedi. Bu arada İtalya medyası, Inter’in Sörloth için Crystal Palace’la anlaştığını iddia etti.

TAKIMIMIZ DEĞERLİ



Ahmet Ağaoğlu, “Transfermarkt verilerine göre oyuncularımızın değeri 85.5 milyon euro. Bizim bu oyuncular için yıllık maliyetimiz 13 milyon euro. Ödediğimiz maaşların 4-5 katı. Diğer takımların ödedikleri ortada” diye konuştu.



BİR-İKİ TAKVİYE YOLDA



Ağaoğlu: “UEFA’dan ceza almamız transfer politikamızı değiştirdi. Bir de henüz netleşmeyen bir harcama limiti söz konusu... Önümüzdeki hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapıp yolumuza devam edeceğiz.”



SOSA’YA BAĞIRMADIM



Ağaoğlu: “Yok ben Sosa’ya soyunma odasında sert çıkmışım, Campi araya girmiş, ‘Sen kaptanla nasıl konuşuyorsun demiş’ yok böyle bir şey.”



KOMBiNE YOK!



Öte yandan Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni sezonda sadece loca satışı yapılmasına izin verdiğini belirterek, kombine bilet satışının ise yapılmamasına karar verildiği kaydedildi.