Ahmet Ağaoğlu: Sakin olun, CAS'tan döner

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.

AKŞAM



Ağaoğlu şöyle konuştu: “Trabzonspor, 2019 bütçesi, gelir-gider dengesini sağlamış, aynı zamanda bugün itibarıyla kâr açıklamış bir kurum. Dolayısıyla bu yanlış anlaşılan ve UEFA üst kurulunun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan bu cezanın bir an önce CAS’a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız. Olayın CAS’a taşınacağı, hukuksal süreç başlatıldığı için gerekçeli karar ve bu iki önemli madde nerede, ne gibi hatalar yapıldığı noktasında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum ki; çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Bunun da CAS’tan döneceğine olan inancımız tamdır.

SAVAŞMADAN ASLA KAZANILMAZ

Buradaki mücadelemizi çok ciddi boyutlarda yaptığımızdan hem camiamızın hem de kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Hiçbir ödülün, hiçbir başarının kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Ne kadar haklı olursanız olun ortaya ciddi bir mücadele koymadan, savaşmadan elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izlemiştir. Bu doğrultuda İsviçre’deki hukuk büromuzla birlikte hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS’tan döneceğine olan inancımız tamdır.

TFF BİZİMLE MÜCADELE EDİYOR

Mücadelemiz bizim mücadelemizdir. 2019 yılında yapmış olduğumuz mücadelenin farklı boyutta, biraz daha kapsamlısını vereceğimiz davamızda haklı olduğumuz için en ufak bir şüphemiz yok. Herkesin emin olmasını istiyorum. Sadece bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı finali ve olası kupa final maçımız var. Camiamız ve taraftarlarımızdan oynayacağımız bu maçlara odaklanmalarını istiyorum. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Karar UEFA’nın bağımsız bir kurumu tarafından verildiği için UEFA’ya da tepki göstermenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu konuda taraftarımızı sükûnete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altında. Ciddi şekilde süreci yürüteceğiz. Karar CAS’tan dönecektir, bu konuda endişemiz yok.”