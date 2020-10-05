Ahmet Ağaoğlu: Orta oyunu var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep maçındaki hakem hatalarını bir kez daha dile getirdi.
Beyaz TV’ye konuşan Ağaoğlu, TFF ve MHK hakkında sert ifadeler kullandı: “Bu yapılanların perde arkası var. Burada amaçlanan farklı şeyler de var. Sadece Trabzonspor’a değil, Trabzonspor Yönetimi’ne karşı bıktırma, bezdirme, zayıfl atma ve yol yakınken belki giderler diye beklenti var. Daha çok beklerler. Maçtaki en normal şey Sumudica’nın hareketiydi. (Maç sonu dans etmesi) Orada bir orta oyunu vardı. Elle teması görmüyorsunuz. Ondan sonra Sumudica ne yaptı. Gerçekten az bile yapmış. Serdar Tatlı 2016’da Fırat Aydınus’a eyyamcı diyor ve bugünkü MHK Başkanı bugün hâlâ görev veriyorsa bununla alakalı zihinlere 10 soru takılır.”
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