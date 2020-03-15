Ahmet Ağaoğlu: O zaman lig bitsin, Trabzon tescil edilsin

Maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili değerlendirme yapan Ahmet Ağaoğlu, "Seyircisiz oynansın, ara verilsin diyenler günü ya da sezonu kurtarmak için bu arayış içine giriyor olabilirler, bilmiyorum, kimseyi eleştirmek istemiyorum. Bir erteleme yaptığın zaman sadece maç oynanmaz, kontratlar var. FIFA, bunun üstünde çalışıyor. Aralık ayında, oyuncular 5-6 gün dinleniyorlar, 15 gün hazırlanıyorlar. Oyuncuları lig mücadelesine hazırlamak kolay değil. Bunların en ince detayına kadar araştırılması lazım." dedi.
Sözlerine devam eden Ağaoğlu, "Ben de lig tescil edilsin, Trabzonspor şampiyon ilan edilsin diyeyim o zaman. Böyle bir şey yok. Niye lig tatil edilsin, 2-3 gün önce böyle bir şey yoktu. 2-3 gün içinde nasıl değişti durum? Kimseyi eleştirmiyorum. Bence de lig tescil edilsin. Ama buna kargalar bile güler." ifadalerini kullandı.
AHMET AĞAOĞLU: BARİZ PENALTIMIZ VERİLMEDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın penaltı beklediği pozisyon hakkında, "Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı, açık Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte. Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız" dedi.
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