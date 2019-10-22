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  3. Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: Jose Sosa ve Novak ile görüştük, ikisi de olumlu

Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: Jose Sosa ve Novak ile görüştük, ikisi de olumlu

Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: Jose Sosa ve Novak ile görüştük, ikisi de olumlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda "Henüz verilmiş bir kararım yok" diyerek Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i başkan olarak önerdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR muhabiri Yasin Dallı’ya açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, Trabzonspor’un ligdeki mücadelesini “Biz her ne kadar ekonomik, idari işlerin içinde olsak da Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalı demiştik. Bu sene de zirve mücadelesindeyiz. Avrupa’daki ön eleme maçlarının yarattığı olumsuzluklar can sıktı. Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Doğan Erdoğan ümit milli oyuncular. Parmak, Çakır A Milli oyuncular. Türk futboluna hizmet anlayışında bir takımız” şeklinde değerlendirdi.

Sosa ve Novak’la görüşüldü

Son dönemde iyi bir performans sergileyen Sosa ve Novak’ın geleceği hakkında da konuşan Ağaoğlu “Kendileriyle görüştük. Onlar da olumlu. Menajerleriyle asbaşkanımız görüşüyor. Kasım ayının sonuna kadar neticelenecek” dedi.

Başkanlık için Mehmet Sepil’i önerdi

Kulüpler Birliği Başkanlığı konusunda da önemli açıklamalar yapan Ağaoğlu, “Bazı başkanlar benim Kulüpler Birliği Başkanı olmamı istiyor. Kulüpler Birliği’nde iki temel şey var. Marka değeri ve gelir. Bir de lisans talimatı konumuz var” diyen Ağaoğlu, henüz başkanlık için verilmiş bir kararı olmadığını belirtti ve başkanlık için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’i önerdi.

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