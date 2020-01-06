Ahmet Ağaoğlu: Hayal bunlar, hayalden öteye gitmeyen şeyler

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı kadrolarına katacakları iddialarına yanıt verdi.

Brezilyalı oyuncunun maliyetini karşılayamayacaklarını kaydeden başkan, "Talisca'nın maliyetine bakacaklar, onu bir tarafa yazacaklar. Diğer tarafa da Trabzonspor'un maliyetini yazıp, o parayı karşılayıp karşılayamayacağına bakacaklar. Hayal bunlar, hayalden öteye gitmeyen şeyler. Ben adama gidip ne diyeceğim? Selamun aleyküm, aleyküm selam mı diyeceğim?" ifadelerini kullandı.