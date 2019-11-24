Ahmet Ağaoğlu Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberi verdi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını belirtirken, sakatlığı bulunan Ekuban ve Sturridge hakkında ise şöyle konuştu: “Ekuban’ın önümüzdeki hafta (Galatasaray maçı) 45 dakika da olsa süre alacağını tahmin ediyorum. Sturridge ile ilgili olarak hafta içerisinde doktorumuz bir açıklama yapar."