Ahmet Ağaoğlu Galatasaray maçı öncesi müjdeli haberi verdi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını belirtirken, sakatlığı bulunan Ekuban ve Sturridge hakkında da açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü karşısında rahat bir galibiyet aldıklarını belirtirken, sakatlığı bulunan Ekuban ve Sturridge hakkında ise şöyle konuştu: “Ekuban’ın önümüzdeki hafta (Galatasaray maçı) 45 dakika da olsa süre alacağını tahmin ediyorum. Sturridge ile ilgili olarak hafta içerisinde doktorumuz bir açıklama yapar."