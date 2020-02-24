Ahmet Ağaoğlu: Büyük konuşanların sonunu gördük

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı, şampiyonluk yarışı ve Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen soruya da "Sörloth'un bonservisi niye herkesin derdi oldu?" şeklinde yanıt verdi.

Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisiyle ilgili olarak, "Niye bu kadar herkesin derdi oldu? Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene Mayıs ayında. Geldiği zaman söylenen sözler, yapılan eleştirileri hatırlıyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden bir kulübüz. Dün akşam arkadaşımız sosyal medyada hemen bu bonservisi alsınlar diyor. Emri olur yani! Başka bir şeyi söylesinler, ona göre hareket edelim." diye yanıt verdi.

Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Oynadığınız takım Beşiktaş. Beşiktaş'ın stadnda inanılmaz bir atmosfer var. 42.000 seyirci önünde olduğu. Bana göre seyirci baskısı açısından bakıldığı zaman en zor deplasmanı. Neticede öne geçiyorsunuz. Daha sonra baskı yiyorsunuz, bir şekilde atlatıyorsunuz. Maç bitmeden, maçın bitmediği görüntüsünü veriyorsunuz. Zirve yolunda alınan her puan önemlidir." dedi.

"BÜYÜK KONUŞANLARIN NASIL BİR TABLOYLA KARŞILAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Hedef büyütenlerin ve büyük konuşanların sonunda nasıl bir tabloyla karşılaştığını görüyoruz. Hiçbir takımın, kulüp başkanının bu şekilde konuşmaması gerektiğine inananlardanım. Sizinle birlikte mücadele eden rakiplere saygı duymak zorundasınız. Saygı duymazsanız rakip size cezayı keser, neye uğradığınızı şaşırırsınız."

(Futbol Arena)