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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 15:23
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Ahmet Ağaoğlu: 'Biz biriciğiz, biz yeganeyiz, biz özeliz'

Ahmet Ağaoğlu: 'Biz biriciğiz, biz yeganeyiz, biz özeliz'

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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hedeflerinin zirvedeki yerlerini maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak olduğunu belirterek, İnanıyorum ki, nihayetinde hepimizin arzu ettiğimiz mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Koronavirüs sonrası Haziran ayı ile birlikte ülke olarak ‘normalleşme’ sürecine girildiğini kaydederek kulüp dergisine hedeflere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, “Cumhurbaşkanlığımızın hazırladığı normalleşme planı ve Sağlık Bakanlığımızın öngördüğü önlemler çerçevesinde bu zor günleri adım adım geride bırakacağız. Genel kısıtlamaların kaldırılması, çalışma hayatı, sağlık hizmetleri, eğitim, ticaret, turizm, kültürel etkinlikler, spor ve ulaştırma gibi alanlara dair düzenlemeleri tedbir ve dikkati elden bırakmadan gerçekleştireceğiz. Bizim açımızdan normalleşme sürecinin en önemli adımlarından birisi şüphesiz ki, Süper Lig’in yeniden başlaması olacak. Hedefimiz tıpkı sezonun başında olduğu gibi zirvedeki yerimizi maç maç, dakika dakika sağlamlaştırmak. İnanıyorum ki nihayetinde hepimizin arzu ettiği mutlu sona ulaşacağız"dedi

"Şampiyonluk coşkusunu yaşayacağız"

Taraftarların desteği ile şampiyonluk coşkusunu yaşayacaklarını belirten Ağaoğlu, "Bu uzun soluklu mücadelede sizden güç aldık. Yine sizlerin desteği ile önümüzdeki 8 haftalık maratonu tamamlayarak, 8. şampiyonluğun coşkusunu yaşayacağız. Tribünlerde olamamanız, her ne kadar üzücü olsa da, burada önemli olan ortak ruhu, ortak inancı yakalamış olmak. Şampiyonluk serüvenimizin sloganı bu yüzden #BizB1riz olacak. #BizB1riz’ yalnızca liderliğimize vurgu yapan bir slogan değil elbet. “Biz biriciğiz, biz yeganeyiz, biz özeliz” anlamını da taşıyor. Anadolu’nun ilk şampiyonuyuz. Büyük takımların tektipliğine karşı, geniş bir coğrafyanın, zengin bir folklörün, bir geleneğin mirasını taşıyoruz. ’BizB1riz tüm bunların yanı sıra aynı zamanda, bizim kökleri sağlam, güçlü bir aile olduğumuzu da anlatıyor. “#Yanyana durursak #BizBize yeteriz” dememiş miydik sezonun başında? ‘Biz’ olduğumuzda, birlik olduğumuzda ve kendi kaynaklarımızdan beslenmeyi, kendimize güvenmeyi öğrendiğimizde neler olduğunu hep birlikte hatırladık. Bundan sonra da kendi gerçekliklerimizi unutmayacağımız bir sistemi oturtmaya, tüm camianın sahiplendiği bir anlayışı yeşertmeye çalışıyoruz.Ben haziran ayını, umut ve sarsılmaz bir inançla kucaklıyorum. Haziranı hem ülkem adına yaşamın sağlık, huzur ve bereketle güzelleşeceği, hem Trabzonsporum adına özlemlerin giderileceği bir başlangıç olarak selamlıyorum"ifadelerini kullandı

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