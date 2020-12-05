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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5'te 1'iyiz

Ahmet Ağaoğlu: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5'te 1'iyiz

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AKŞAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu: "Gelir ve kadro maliyeti anlamında bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın 5'te 1'ine sahibiz. Biz bu açığı taraftarımızla ve camiamızla kapatıyoruz."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu şunları söyledi: “Abdullah hoca hepimizin bildiği, tanıdığı, kariyerini ispatlamış, Türk futbolunda yeri olan bir hoca. Hocanın önceliği takım savunması. Hemen takımın bu sisteme adapte olması kolay değil. Daha iki maç olmasına rağmen iki maçta da başarılı bir savunma uygulayan taktik anlayışı var. Camia tarafından benimsendi. Taraftar sahip çıktı, bu çok önemli. Trabzonspor’u diğer takımlardan ayıran en büyük özelliği taraftarı.

CAMİAMIZ HOCAYI SAHİPLENDİ 

Pek çok açığımızı taraftarımızla kapatıyoruz. Gelir ve kadro maliyeti anlamında bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın 5’te 1’ine sahibiz. Bu açığı taraftarımızla ve camiamızla kapatıyoruz. Pandemi döneminde taraftarımızdan uzak kalmamız bize pahalıya mâl oldu. Kaybettiğimiz şampiyonlukta taraftarsız olmamamızın da önemli bir payı olduğuna inanıyorum. Sörloth, Leipzig’e gitti ama camiamız onu sahipleniyor. Trabzonspor sahiplenirse bırakmaz. Camiamızın hocayı sahiplenmesi de çok önemliydi. İyi başladı, devamı gelecek. 

 TRANSFERDE TEK YETKİLİ AVCI 

Transfer tamamen hocanın tasarrufunda. Hocamız ve izleme ekibinin birlikte yapacağı çalışma neticesinde ortaya çıkacak bir durum. Transferlerle ilgili kararını verecek. Trabzonspor’da bir başarı varsa başarının paydaşları herkestir. Sportif başarıysa teknik direktörü, oyuncuları, sağlıkçısı, malzemecisi, taraftarıdır. Kulüple alakalı her türlü olumsuzluğun tek sorumlusu kulüp başkanıdır. Bu da son derece doğaldır. Kulüp başkanı olarak bunu bilmeniz lazım. 2004’ten beri ilk kez kulüp ikinci oldu ve Türkiye Kupası aldı. Bu bir başarıdır.” 

ONLAR MARKA ELÇİSİ

Ağaoğlu: “Onlar Trabzonsporlu Yusuf ve Sörloth. Sörloth’a Yusuf Yazıcı’yı örnek gösterdim. Marka elçisi olarak baktığımızda Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ve Trabzonsporlu Alexander Sörloth. Avrupa piyasasına onları biz parlatıp gönderdik. Avrupa takımları Baker, Flavio, Hugo ve Edgar’ı bu hafta izleyecek."

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