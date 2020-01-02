Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye transferini açıkladı: Yarın KAP'a bildireceğiz

Ndiaye’nin kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var."

SÖRLOTH’UN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

“Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Ona göre iş yapsaydık büyük bir sıkıntı yaşardık.”

“ÜNAL KARAMAN’LA ANLAŞTIĞIMIZDA CİDDİ ŞEKİLDE ELEŞTİRİLMİŞTİK”

"Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk."

“GEÇEN SEZONKİ YENİ MALATYASPOR MAÇI SONRASI HOCA İSTİFA KARARI ALMIŞTI”

"Geçen sezonki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı. Bunu bana da söyledi. "Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol." dedim.

5-0'lık Malatya maçından sonra kulübün iki vefakar ve fedakar oyuncusu ile hocamız Ünal Karaman arasında kaldık, biz seçimimizi o dönemde hocamızdan yana yaptık"

“3.LÜK TRABZONSPOR İÇİN BAŞARI DEĞİL”

"Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu.

Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var.”

“İLK YARI PERFORMANSIMIZA 7,5’TAN 8 VERİYORUM”

“İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu.”

“TRABZONSPOR’UN 1 NUMARASI DİYE BİR ŞEY YOK”

“Trabzonspor'un 1 numarası diye bir şey yok. Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu.”

“SİZ KİMSİNİZ, SİZİN NE HADDİNİZE”

“Hocanın kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim.

Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de "hocamızı yedirmeyiz" diyen bir kesim var. Afedersiniz, siz kimsiniz? Sizin ne haddinize? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?

Hocanın 2 açıklaması vardı. 'Transferleri ben yapmadım' şeklinde. Transferlerin hepsini kulüp yaptı ama hepsinde senin bilgin vardı, 2 tanesi hariç. Avdijaj ve Andusic.

Serzenişleri o zaman başlamıştı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi.

Alınan her sonuçtan sonra hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin demiştim. Yanılmıyorsam Krasnodar maçı sonrasında söylemekte zorlandığımız fazla şeyler var. Bunlar hocanın basın toplantısında söylediği şeyler."

"SİVASSPOR MAÇINDA 'BEN AYRILSAM DAHA İYİ OLACAK' DEMİŞ"

“Ailemden çok ben Ünal hocayla vakit geçiriyorum. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde kalarak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. Sivas maçında "ben ayrılsam daha iyi olacak" demiş zaten.”

“ÜNAL HOCANIN SAVAŞÇI RUHUNA İNANIYORDUM”

“Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı.”