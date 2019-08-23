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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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  • 23 Ağustos 2019 Cuma 00:00

Ahmet Ağaoğlu: Avrupa Ligi bizim için çok önemli

Ahmet Ağaoğlu: Avrupa Ligi bizim için çok önemli

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun maç sonu görüşleri:

"İyiydik. Rakibi baskı altında tuttuk. Skor geldikten sonra oyun da rahatladı. AEK elbette hiç lig maçı oynamamış hazır bir takım değil. Güzel bir skor, turu getirecek bir skor ama oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor."

"AVRUPA LİGİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

"Burada iyi bir skor alamasaydık, Prag maçında aldığımız skorun hiçbir önemi kalmayacaktı. AEK'ya nazaran avantajlıyız. UEFA Avrupa Ligi bizim için önemli. İnşallah, Trabzon'daki maçı da geçip iyi bir grupla Avrupa Ligi mücadelelerine devam ederiz"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DA..."

"Umarım taraftarın da özlediği grup maçlarına Avrupa Ligi'nden başlarız ve inşallah Şampiyonlar Ligi heyecanı da yaşarız. Neredeyse, AEK maça 1-0 önde başladı. Trabzonspor, skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan, oyunu sonuna kadar sürdüren bir takım oldu"

"FORVET PROBLEMİMİZ YOK"

"İyi bir skor geleceğini hissediyorduk ama bu hissettiğimin de ötesinde oldu. Sörloth'un 3 maçta attığını Ekuban, 1 maçta attı. Trabzonspor'un forvet açısından bir problemi yok. Bu kadar gol attığın yerde rakip de 1-2 gol atsın"

"EKUBAN AHLAKLI, UYUMLU BİR KARAKTER"

"Ekuban inanılmazdı. Çok düzgün, ahlaklı, uyumlu, profesyonel, takıma bağlı bir karakter. Ben onu bugün attığı 3 golle değil annesini salı günü kaybettikten sonra perşembe günü Trabzon'a gelip cumartesi maçta galibiyeti getirmesiyle hatırlayacağım."

(Sporx)

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