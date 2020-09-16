Ahmet Ağaoğlu: Alexander Sörloth transferi 48 saat içinde olursa olur

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"LEIPZIG VE 2 TAKIMIN DAHA İLGİLİ VARDI, SÖRLOTH ISRARLA LEIPZIG'İ İSTEDİ"
"Bu sezon maçların yüzde 50'sinden fazlasında oynaması halinde Trabzonspor, 6 milyon euro vererek Sörloth'un bonservisini Crystal Palace'tan alma hakkına sahipti. Oyuncu bizde kiralık aynı zamanda Palace'ın malı. Leipzig ve iki takımın daha ilgisi vardı Sörloth'a. Oyuncu da ısrarla Leipzig'e gitmek istediğini söylemişti. Israrımıza rağmen gitmek için ısrarcı ama bu işin 4 tarafı var. Leipzig, Palace, Trabzonspor ve Sörloth. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de oyuncu ile yapılan sözleşmede de 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi vardı.
"NE BİZİM ONAYIMIZ OLMADAN PALACE SATABİLİR, NE DE BİZ PALACE'IN ONAYI OLMADAN SATMA HAKKINA SAHİBİZ"
4 tarafın mütabakatıyla çözülebilecek bir sözleşme. Öyle tahmin ediyorum ki Trabzonspor ve Palace anlaşırsa... Çünkü Trabzonspor'un onayı olmadan ne Palace oyuncuyu satabiliyor ne de Trabzonspor, Palace'ın onayı olmadan satma hakkına sahip. Yani öyle bir noktadayız."
"PALACE BİZİMLE AYNI PARAYI İSTİYOR, TRANSFER 48 SAATTE ÇÖZÜLÜRSE ÇÖZÜLÜR"
"Şartlar dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Trabzonspor'un bir talebi vardı, ciddi talebimiz var. Palace da aynı miktarı istediği için; (30 milyon euro) Trabzonspor 1 alacaksa ben de 1 aldığım taktirde bu transfere müsaade ederim diyor. Tabii bu ikiyi de Leipzig verebilecek konumda değildi. Yani önümüzdeki 48 saatte çözülürse çözülür yoksa ondan sonraki sürece bakacağız."
GERİ DÖNME İHTİMALİ VAR MI?
"Zaten şu anda Trabzonspor'un oyuncusu. Böyle bir ihtimal da masada duruyor."
AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.
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