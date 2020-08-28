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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 10:59
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Ahmet Ağaoğlu: Alexander Sörloth için Leipzig ısrarcı

Ahmet Ağaoğlu: Alexander Sörloth için Leipzig ısrarcı

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasının bir bölümünde transfere değinen Ağaoğlu, Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için gelen teklifleri açıkladı.

Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth için teklif aldıklarını açıklayan Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz.

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