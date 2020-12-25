Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı ile toparlanacağız

AKŞAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulüp dergisinde yeni yıl ve geleceğe yönelik açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, “Abdullah Avcı ile birlikte toparlanacağımıza canı gönülden inanıyorum. Her maç bir öncekinden daha iyisini yapmaya çalışan ve daha iyi olmak için çaba gösteren futbolcularımız, ilerleyen süreçte mutlaka camiamıza daha iyi bir Trabzonspor izletecektir” ifadelerini kullandı.

