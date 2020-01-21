Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 23, Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro teklif geldi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili açıklamalarda da bulunan Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı 20 milyon Euro'ya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 20 milyon Euro teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20 milyon Euro teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır. Transfer için 800 bin euro civarında bir bütçemiz var, 2-3 oyuncuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları…

"Bir futbol takımı futbol dışındaki işlerle fazla uğraşmamalı. İnşaat, enerji işine girmemeli. Oyuncu satarak para kazanmalı. Altyapıdan yetirdiği futbolcularla tasarruf yapan bir kulüp haline geldik."

''UĞURCAN ÇAKIR'A BU SEZON 20 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ''

"20 yaşında bir oyuncunun genç olmadığını öğrendik. 18 yaşındaki Felix, 17 yaşındaki Esposito takımlarında forma giyiyorsa; genç oyuncu kavramı 16-17'lere çekildi. Yusuf Yazıcı 20M€'ya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 23M€ teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20M€ teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır."

''TRABZONSPOR PARALARI BÖYLE BATIRDI''

"33 yaşındaki stopere 2.2 milyon euro para vermiş bir kulübümüz biz, o futbolcu şu anda Kıbrıs'ta 150 bin euroya oynuyor. Trabzonspor paraları böyle batırdı. Oynatamadığınız oyuncuya 3 milyon Euro bonservis, 2.5 milyon Euro maaş verirseniz para kaybedersiniz."

''KARİYERLİ BİRİ OLMASI LAZIM''

"Yabancı yardımcı hoca Hüseyin Hoca'nın talebiydi. Hüseyin Hoca'ya yardımcılık yapacak antrenörün kariyerli biri olması lazım. Henüz imzalar atılmadığı için isim üzerinde bir şey diyemem. Formatı hocalar belirleyecek. Takımın patronu açık ve net olarak Hüseyin Çimşir'dir. Gelecek olan yardımcı hocanın altyapı, scout konusunda da deneyimli olması bizim için önemli."

''GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ 2-3 OYUNCU VAR''

"Transfer görüşmelerimiz var ama Ermin Bicakcic gündemimizde yok. 800-850 bin Euro'luk bir bütçemiz var. Görüştüğümüz 2-3 oyuncu var."