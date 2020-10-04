Ahmet Ağaoğlu: '1 hafta süre kökünden değiştirin'

AKŞAM

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan MHK ve hakem Fırat Aydınus hakkında çok sert açıklamalar... TFF'ye giden Trabzonspor heyeti, Abaşkan Nihat Özdemir'le görüşemedi. Ağaoğlu çıkışta, “MHK kökünden değişmek zorunda. Bu çok net. Bu MHK birilerinin yönlendirmesiyle prematüre doğmuştur. Gerekli adımlar atılmazsa AİHM'e kadar gideceğiz.” dedi.

Trabzonspor yönetimi, Gaziantep maçının hakemi Fırat Aydınus’un kararları hakkında bir görüşme yapmak için dün saat 14.00’te TFF’ye gitti. TFF Başkanı Nihat Özdemir’le görüşemeyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler çıkışta bu durumdan rahatsızlığını dile getirdi. Başkan Ağaoğlu şu sert açıklamayı yaptı: “4 MHK değişmesine rağmen aynı hatalar yapılıyorsa, demek ki elimizdeki hakem kadrosu bu işi yapmaya yeterli ve muktedir, eğitimli bir kadro değil. Motoru arıza yapmış bir aracın 4 defa tekerleğini değiştiriyorsunuz. Değişen ne var.

İLİŞKİLERİ DEŞİFRE EDİLMELİ

O gün bugündür bu yapının değişmesi lazım. Bunun bu şekilde devam etme şansı yok. Neredeyse MHK yönetecek kadro kalmadığı, sokaktan birinin yöneteceği duruma gelinmiştir. Ben bunun hata olduğunu kabul etmiyorum. Camia da bunu kabul etmiyor. MHK kökünden değişmek zorunda. Net net. Hakemlerin eğitim sıkıntısı varsa değiştirilmek zorunda. Hakemlerin bir şekilde ilişkileri varsa bunların deşifre edilip, sistem dışına bırakılması elzemdir. Eğer sıkıntınız Türk futboluysa. Ama başka sıkıntılarınız varsa onu bilemem.

TFF DE KONTROL EDEMİYOR

Bundan sonra bunun takipçisi olacağız. Gerekirse FIFA, UEFA, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), nereye kadar gidiyorsa gideceğiz. Çünkü yürümüyor. Fırat Aydınus bir sene içinde Göztepe, Başakşehir ve Gaziantep maçlarında Trabzonspor’un 7 puanına mal oluyorsa burada ciddi bir sorun var demektir. Serdar Tatlı, daha önce eyyamcılıkla suçladığı hakeme benim maçımda görev veriyor. Buradan açık ve net ortaya çıkıyor ki, TFF, Merkez Hakem Kurulu’nu kontrol edemiyor. Daha acısı MHK altındaki hakemleri kontrol edemiyor, idare edemiyor. Hangi MHK gelirse gelsin, hakemler bildiğini çalıyorlar, o ellerindeki düdükle.

BU İŞİN SAVAŞÇISI OLACAĞIZ

Bu Türk futbolunun kanayan yarasıdır. MHK ve hakem camiasının yapısının, sisteminin, kökünden değişmesi lazım. Birilerinin himmetiyle, yönlendirmesiyle oluşacak her kurul prematüre doğmuştur. Prematüre bir kurumun da devasa Türk futbolunu yönetmesi mümkün değildir. Bir hafta içinde ülke insanını tatmin edecek bir açıklama ve bir uygulama içine girmedikleri takdirde bu işin hem takipçisi, hem savaşçısı olacağız. Bu işin böyle bilinmesi lazım. Sorun büyük. Verilen emekler var, alın teri var. O düdüğü adaletli çalmak ve ehil ellere o düdüğü teslim etmek de TFF’nin görevi. Herkes görevini layıkıyla yapmak zorunda.

KURULLAR BAĞIMSIZ DEĞİL

Özerklik asla ‘Dediğim dedik, çaldığım düdük’ şeklinde yorumlanamaz. Amir kurum şunu bilmeli ki onları oraya getiren futbol kulüpleridir. TFF’nin genel kurulunda bütçeyi onaylayacak delege sayısına ulaşamıyorlardı. Bu kulüpler neden genel kurula itibar etmedi? Siz bir takım kurullar oluşturdunuz, sevk ediyorsunuz. AİHM diyor ki ‘Sizin bu iki kurulunuz bağımsız değil.’ Bunun anlamı şu. Sizin oluşturduğunuz kurumlar bağımsız değildir ve verdikleri kararlar tartışmaya açıktır. Sadece MHK değil, diğer kurulların da gözden geçirilmesi lazım. Dosyalarımız hazır. 1 haftalık süremiz var.”



'TATLI' HATIRLATMA

Trabzonspor, şimdiki MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın Fanatik Gazetesi’nde köşe yazısı yazdığı sırada Fırat Aydınus’un yönetimini eleştiren köşe yazısını resmi Twitter hesabından paylaştı. Tatlı, “Aydınus maç boyunca eyyam yaptı” şeklindeki yazısında Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumluyor. Tatlı burada, “Bundan önceki son iki sezona baktığımızda hakem kadrosu içerisinde performans ve güven açısından Fırat Aydınus en öndeki isimdi. Ancak geldiği noktada bu özelliklerini kaybetmiş. Sahada mimikleri, tavır ve davranışlarıyla sorumluluğu üstlenmeyip yardımcılarının üzerine yıkmaya çalışan eyyamcı bir hakem görüntüsü çiziyor. Volkan Demirel’i ve Volkan Şen’i atamadı” değerlendirmesi yapıyor.



ÇAKALLAR PUSUDA

Ağaoğlu, camia içinden bazı kişilerin fırsatçılık yaptığını da iddia etti: “Kurt puslu havayı sever. Puslu hava kurtların havasıdır. Ama buradan kendine hizmet arayan çakallar var. Dışarıdaki yaşamış olduğumuz sıkıntılara içeriden prim verme çabasında olan insanlar, şunu açık ve net bilsinler ki her şeyin farkındayız. Trabzonspor büyük camiadır ne fedakarlığı ne ihaneti unutur.”



SAVUNMA YAPMAM

Ağaoğlu: “Şimdi 38’inci maddeyi ihlalden PFDK’ya sevk edecekler. Böyle bir şey olduğu takdirde asla savunma yapmayacağım. Bu ülkede birilerinin sistemdeki çarpıklığı dile getirmesi lazım. Savunması gerekenler, bağımsız olmadan oraya atananlardır."



SEMEDO BİTTİ VITOR HUGO DA GELİYOR



Trabzonspor'un forvet hattına transfer ettiği 29 yaşındaki Semedo ile anlaşma sağlandı. Stopere yapılacak transfer Vitor Hugo da bu akşam Türkiye’de olacak. Hugo’nun yüzde 75’ini alacak olan Karadeniz ekibi, kulübü Palmeiras’a 3,5 milyon dolar ödeyecek.

