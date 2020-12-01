Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris'ten Galatasaray'a açık kapı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Ahmed Musa için menajerinden transfer açıklaması geldi.
Rusya'da yayın yapan Sport-Express'e konuşan futbolcunun menajeri Tony Harris, Nijeryalı yıldızın CSKA Moskova'ya döneceği yönündeki iddiaları yalanlarken Galatasaray'a açık kapı bıraktı.
Harris açıklamasında, 'CSKA, Ahmed Musa'nın her zaman evi olacak. Ancak Galatasaray'ın müzakerelerde başarısız olduğu doğru değil. Bekleyip göreceğiz.' şeklinde konuştu.
Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City formaları da giyen 28 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 87 kez milli formayı giydi ve ülkesi adına 15 gol kaydetti.
Çaykur Rizespor deplasmanından farklı galibiyetle dönen Galatasaray'da takımın ortaya koyduğu futbol yüzleri güldürdü. Olumlu mesajlar alan Fatih Terim istediği takımı sahada görmeye başladı.
Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor, Kenan Atik ile yola devam edecek.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe mağlubiyetinin ardından Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklama sebebiyle bugün kişisel sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Çalımbay “Yanlış anlaşıldım” dedi.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, Nijeryalı futbolcunun Sarı-Kırmızılıları reddettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Derbideki performansıyla yıldızlaşan ve attığı 2 golle galibiyette büyük rol oynayan Aboubakar'ın konuşması ortaya çıktı.
Galatasaray, lige verilen arada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcusunun 4'ünün testinin negatife döndüğünü açıkladı. Söz konusu oyuncular, Hatayspor maçından 2 gün önce yapılacak testlerde de negatif çıkarsa bu maçın kadrosunda yer alabilecekler.