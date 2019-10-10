Ahmed Musa'dan Onazi'ye: Seve seve Trabzonspor'a gelirim

Ahmed Musa, Suudi ekibinin Portekizli teknik direktörü Rui Vitoria tarafından kadro dışı bırakıldı. Bunun üzerine ilk olarak yine Onazi'yi aradı.

Arabistan'dan kurtulmak istediğini, Trabzonspor'un Al Nassr'la anlaşması durumunda herhangi bir sorun çıkarmadan geleceğini aksi taktirde futbol hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Onazi de bu sözleri yönetime iletti.

Ünal Karaman'ın da onay vermesi halinde Ahmed Musa'nın yolu Trabzon'a düşebilir. Ahmed Musa, Al Nasr'da 28 maçta 7 gol atıp 8 asist yaptı.

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