Ahmed Musa'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da büyük kriz ortaya çıktı Galatasaray'da büyük kriz ortaya çıktı Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, bunun gerçekleşmesi durumunda gelecek yönetimi büyük bir kriz bekliyor. Sarı-kırmızılı takımdaki flaş gerçek ortaya çıktı.

Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok... Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok... Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.

2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor 2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor İstanbul'daki Formula 1 yarışına seyirci alınmayacak ama yaklaşık 2 milyar kişi dev organizasyonu izleyebilecek... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş, karantina süresinin 10 güne inmesini istiyor Beşiktaş, karantina süresinin 10 güne inmesini istiyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs kaynaklı karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesini istiyor.

G.Saray'da seçim resmiyet kazandı G.Saray'da seçim resmiyet kazandı Galatasaray, 19 Aralık tarihinde resmen seçime gidiyor. Sarı-kırmızılılarda tarih netleşti.