  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:04
  • |
  • Son Güncelleme:

Ahmed Musa'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Ahmed Musa'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Paylaş

Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.

Avrupa'da Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" açıklamasını yaparak, büyük bir merak uyandırdı. Musa'nın hangi takıma gideceği ise henüz bilinmiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'dan transfer harekatı
Galatasaray'dan transfer harekatı

Galatasaray'dan transfer harekatı

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi
Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi

Başkandan Terim'e 4 isim için transfer garantisi

Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama
Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da büyük kriz ortaya çıktı
Galatasaray'da büyük kriz ortaya çıktı

Galatasaray'da büyük kriz ortaya çıktı

Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, bunun gerçekleşmesi durumunda gelecek yönetimi büyük bir kriz bekliyor. Sarı-kırmızılı takımdaki flaş gerçek ortaya çıktı.

Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok...
Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok...

Sergen Yalçın kara kara düşünüyor! Savunma yok...

Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.

2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor
2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor

2 milyar insan İstanbul'u gözetliyor

İstanbul'daki Formula 1 yarışına seyirci alınmayacak ama yaklaşık 2 milyar kişi dev organizasyonu izleyebilecek... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak.” şeklinde konuştu.

Beşiktaş, karantina süresinin 10 güne inmesini istiyor
Beşiktaş, karantina süresinin 10 güne inmesini istiyor

Beşiktaş, karantina süresinin 10 güne inmesini istiyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs kaynaklı karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesini istiyor.

G.Saray'da seçim resmiyet kazandı
G.Saray'da seçim resmiyet kazandı

G.Saray'da seçim resmiyet kazandı

Galatasaray, 19 Aralık tarihinde resmen seçime gidiyor. Sarı-kırmızılılarda tarih netleşti.

Luyindama'dan koronavirüs açıklaması
Luyindama'dan koronavirüs açıklaması

Luyindama'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray'ın yaptığı koronavirüs açıklamasından sonra sosyal medyada pozitif çıkan isim olarak anılan Christian Luyindama, söylentilere sert bir yanıt verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.