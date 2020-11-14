Ahmed Musa'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama

Avrupa'da Leicester City ve CSKA Moskova gibi takımlarda oynayan 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Gerekli işlemler tamamlanınca yeni kulübümü açıklayacağım. Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir" açıklamasını yaparak, büyük bir merak uyandırdı. Musa'nın hangi takıma gideceği ise henüz bilinmiyor.
Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, bunun gerçekleşmesi durumunda gelecek yönetimi büyük bir kriz bekliyor. Sarı-kırmızılı takımdaki flaş gerçek ortaya çıktı.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.
İstanbul'daki Formula 1 yarışına seyirci alınmayacak ama yaklaşık 2 milyar kişi dev organizasyonu izleyebilecek... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak.” şeklinde konuştu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs kaynaklı karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesini istiyor.
Galatasaray, 19 Aralık tarihinde resmen seçime gidiyor. Sarı-kırmızılılarda tarih netleşti.
Galatasaray'ın yaptığı koronavirüs açıklamasından sonra sosyal medyada pozitif çıkan isim olarak anılan Christian Luyindama, söylentilere sert bir yanıt verdi.