Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması

Galatasaray ile geçmiş dönemlerde de sık sık ismi geçen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Ahmed Musa'da yeni bir gelişme yaşandı.
Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.
"GALATASARAY BİLİNEN BİR TAKIM"
Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem" şeklinde konuştu.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da bu sezon 22 maçta forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 2 gol attı ve 5 asist yaptı. (Hürriyet)
Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' kampanyasının düzenlediği etkinlikte buluşuyor. 'Türk Futbol Tarihinin Unutulmaz Anları' temalı canlı yayın, 'Evde Kal Hareketsiz Kalma'nın Instagram hesabından gerçekleştirilecek.
Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan Al Nassr'lı Ahmed Musa'dan transfer açıklaması geldi.
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Fatih Terim'in gözden çıkardığı Mbaye Diagne, sosyal medya paylaşımıyla Nottingham Forest iddialarını güçlendirirken, İngiliz taraftarlar da Senegalli oyuncunun transferine onay verdi.
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