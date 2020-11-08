Ahmed Musa adım adım Galatasaray'a

Hızlı bir kanat forvet eksikliği hisseden Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Al-Nasr'la olan sözleşmesini fesheden Ahmed Musa boşa çıktı. Sol açık olarak oynayan Nijeryalı yıldız iki sene önce sarı-kırmızılı kulübün gündemine girmiş ancak 2018 Dünya Kupası'nda patlama yapınca 16.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'a satılmıştı.
AL-NASR'DA YAPAMADI
Al-Nasr'da beklentileri karşılamayan Musa, ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tutabilir. FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, 28 yaşındaki oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Beşiktaş'ın Josef de Souza, Başakşehir'in de Giuliano hamlesinde sorun çıkmaması, Galatasaray'ın Ahmed Musa transferinde elini güçlendiriyor.
MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO
Onyekuru gibi savunma arkasına yaptığı koşular ve hızıyla fark yaratan Ahmed Musa'nın yıllık maliyetinin 2.5 milyon euro olduğu öğrenildi.
Bu transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için FFP'ye takılmayacak. Müslüman olan Nijeryalı hücum oyuncusu da kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakıyor.
Galatasaray, Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. FIFA'lık olmak istemeyen Cimbom, başarılı futbolcunun durumunu araştırmaya başladı.
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