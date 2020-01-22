Aguero Manchester City'e galibiyeti getirdi

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışında yer alan Manchester City, Sheffield United'a deplasmanda konuk oldu.
Bramall Lane'de oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı.
Maçı baştan sona üstün götüren City, 36'de Gabriel Jesus'la bir penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. 67. dakikada oyuna giren Agüero 73. dakikada Kevin De Bruyne'ün akıl dolu pasını ağlarla buluşturarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonucun ardından MAnchester City 51 puana yükselirken Sheffield ise 33 puanda kaldı.
3 kulübün raporunda da, ‘Borca batıklık’ ve ‘Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlikler saptanmıştır’ şeklinde ifadelere yer verildi. Tablo çok kötü.
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