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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 07:50
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 07:50

Aguero Manchester City'e galibiyeti getirdi

Aguero Manchester City'e galibiyeti getirdi

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Manchester City, Premier Lig'in 24. haftasında Sheffield United'ı deplasmanda 1-0'la geçti.

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışında yer alan Manchester City, Sheffield United'a deplasmanda konuk oldu.

Bramall Lane'de oynanan karşılaşmayı Manchester City 1-0 kazandı.

Maçı baştan sona üstün götüren City, 36'de Gabriel Jesus'la bir penaltıdan yararlanamadı ve ilk yarı golsüz sona erdi. 67. dakikada oyuna giren Agüero 73. dakikada Kevin De Bruyne'ün akıl dolu pasını ağlarla buluşturarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından MAnchester City 51 puana yükselirken Sheffield ise 33 puanda kaldı.

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