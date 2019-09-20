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Agnelli'den UEFA'ya FFP çağrısı: Şeffaf olun

Agnelli'den UEFA'ya FFP çağrısı: Şeffaf olun

Juventus ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli, FFP soruşturmaları sırasında UEFA'nın daha şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Milano'da bulunan Bocconi Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda Finansal Fair Play ile ilgili olarak UEFA'ya daha fazla şeffaflık çağrısında bulundu.

"Kulüplerin ekonomik sağlık durumlarını düşündüğünüz zaman, ekonomik beklentileri de göz önüne almak zorundasınız." diyerek sözlerine başlayan Juventus Başkanı, "Futbol sürekli olarak evrim geçiriyor. Kurallar önemli ancak bir kural delindiğinde buna uyumlu cezalar da çok önemli." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR İZLENİMİ VAR"

Andrea Agnelli, "Şu an yaşananlara bakınca, UEFA bir FFP davasını 18 ay boyunca soruşturabiliyor. Bu da soruşturma sırasında bir şeylerin değiştirildiği izlenimini yaratıyor. UEFA daha fazla şeffaf olmalı. Bu UEFA Disiplin Komitesi'nin de yararına olur." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"TÜM FUTBOL SİSTEMİNE STANDART ŞART!"

Aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Agnelli, "Prensipler oldukça basit ve soruşturmalar basitçe halledilebilir. Özellikle, küçük soruşturmalar komplike de değil. Tüm Avrupa futbol sistemine, basit muhasebe standartları getirilebilir ve bunun sonucunda daha sağlıklı bir durum yaratılabilir." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)

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