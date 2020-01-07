Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması: 'Maceraya gerek yoktu'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri hakkında konuştu: Hüseyin Çimşir'in camianın içinden biri olduğunu belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, macera aramaya gerek duymadıklarını söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın Antalya kampında şöyle konuştu: "Hüseyin Çimşir camianın içinden ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Macera aramaya gerek duymadık, yönetimle birlikte Hüseyin Çimşir'in takımın başına gelmesine karar verdik. Hocadan transfer konusunda talep gelmedi. Oyuncu almak için oyuncu almayalım dedi."

NDİAYE'NİN OPSİYONU 6.5-7.5 ARASI

"Ndiaye ligimizi bilen bir oyuncu. Çok katkı verecek. Ndiaye'ye 1 milyon Euro veriyoruz, 1 sezon önce 3.8'e oynuyordu. Satın alma opsiyonu da 6.5-7.5 milyon Euro arasında. Takım şampiyon olursa, biraz pahalıya alacağız. Türkiye'nin en iyi forveti bizde (Sörloth için). Sturridge de artık işin içine giriyor. Talisca gündemimizde yok."

(Sabah)