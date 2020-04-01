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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:02
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:02

Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i transfer etti!!!

Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i transfer etti!!!

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladığı bir paylaşım yaptı.

NBA’de Brooklyn Nets takımında oynayan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve koronavirüs hastalığına yakalanan Kevin Durant için Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü’nin resmi Twitter hesabından atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant’in 31 yaşında olduğu ve forvet pozisyonunda oynadığı belirtildi.

Yapılan paylaşımı gören takipçiler ise ’Hoşgeldin Kevin Durant, vişneli ekmek kadayıfın benden’, ’1 Nisan şakası değil mi’ gibi yorumlar yaptı.

Afyon Belediyespor’un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.


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