Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday açıklandı

Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın en iyi oyuncusunu seçecek. Ödül için 3 aday açıklandı.

Listede Mısırlı Muhammed Salah, Senagalli Sadio Mane ve Cezayirli Riyad Mahrez bulunuyor.

Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran yıldız oyuncu Muhammed Salah, ödülün son iki yıldır sahibi konumunda.

Salah'ın takım arkadaşı Mane ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Mahrez, bu onuru yaşamak isteyen diğer iki futbolcu.

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü, 7 Ocak'ta Mısır'ın Hurgada şehrinde yapılacak tören ile sahibini bulacak.

(TRT Spor)