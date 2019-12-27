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  3. Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday açıklandı

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday açıklandı

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için 3 aday açıklandı

Afrika'da yılın futbolcusu için son üç aday açıklandı. Muhammed Salah, Sadio Mane ve Riyad Mahrez ödül için aday gösterildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın en iyi oyuncusunu seçecek. Ödül için 3 aday açıklandı.

Listede Mısırlı Muhammed Salah, Senagalli Sadio Mane ve Cezayirli Riyad Mahrez bulunuyor.

Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran yıldız oyuncu Muhammed Salah, ödülün son iki yıldır sahibi konumunda.

Salah'ın takım arkadaşı Mane ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Mahrez, bu onuru yaşamak isteyen diğer iki futbolcu.

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü, 7 Ocak'ta Mısır'ın Hurgada şehrinde yapılacak tören ile sahibini bulacak.

(TRT Spor)


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