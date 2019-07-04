Afrika Kupası'nda şok! Şike yapıldı iddiası

Madagaskar basınınından çıkan iddiada Kongo'nun maç öncesi şike yaptığı belirtildi. Kongo'nun en zengin kişilerinden sayılan ve ülkenin TP Mazembe takımının sahibi olan Moise Katumbi'nin maçtan önce Zimbabveli kaleci Elvis Chipezeze'ye rüşvet verdiği belirtildi.

''RAKİP KALECİYE TRANSFER SÖZÜ VERDİ''

Katumbi'nin Chipzeze'ye büyük bir miktarda para verdiği ve 'yüksek ücretli' transfer yapacağının sözünü verdiği iddia edildi.

Moise Katumbi'nin takımı Mazembe, geçtiğimiz günlerde iki futbolcusunu Belçika ekibi Anderlecht'e satmıştı. Haberde Kongo forması giyen ve Belçika Ligi'nde oynamış birçok oyuncu olduğuna da dikkat çekildi.

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda Bolingi, Chancel Mbemba, Parfait Mandanda, Paul-José Mpoku, Yannick Bolasie ve Christian Luyindama, Belçika Ligi'nde mücadele etmişti.

(Sporx)